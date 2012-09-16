У Лівії заарештували 50 осіб за підозрою в нападі на консульство США

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на главу Загального національного конгресу Лівії Мухаммеда аль-Макрифа, у вівторок невідомі обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів з території довколишньої ферми. В результаті нападу загинули посол США в Лівії 52-річний Кріс Стівенс, співробітник інформаційного департаменту посольства, а також ще двоє американців, колишніх спецназівців.

Вже у четвер лівійська влада почала заарештовувати перших підозрюваних в причетності до нападу.

Атака на консульство відбулася після появи в інтернеті скандального аматорського фільму про пророка Мухаммеда, знятого в США. Як зазначали деякі ЗМІ, безлади в Лівії могла спровокувати і недавня ліквідація польового командира Абу Яхьї аль-Либі, який вважався другим в ієрархії терористичної організації "Аль-Каїда" після лідера Аймана аз-Завахирі.

Масові акції проти скандального фільму відбулися одразу в кількох країнах мусульманського світу. Найбільшого напруження протести досягли в Єгипті та Ємені, виступи відмічені також в Судані, Тунісі, Пакистані і Бангладеш.

У серпні лівійська Перехідна національна рада (ПНР) передала владу Загальному національному конгресу. До завдання конгресу входитиме управління країною в перехідний період, формування кабінету міністрів, а також ухвалення закону про вибори в комітет з підготовки проекту нової конституції.