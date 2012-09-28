ЦВК Білорусі затвердила результати виборів до парламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН, ЦВК зареєструвала всіх 109 обраних депутатів парламенту.

Також Центрвиборчком Білорусі затвердив підсумки виборів членів Ради республіки Національних зборів Білорусі (верхня палата парламенту).

«Всього було обрано 56 членів верхньої палати парламенту: по вісім від кожної області і Мінська. Обрання членів Ради республіки відбувалося на засіданнях депутатів місцевих рад базового рівня в кожній області та Мінської міськради», - відзначила голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина.

На практиці вибори до верхньої палати парламенту відбуваються в Білорусі на безальтернативній основі. Ще вісім членів Ради республіки має право призначити Президент.

Окрім цього, Л.Єрмошина повідомила, що Центрвиборчком ухвалив рішення про скликання перших сесій Палати представників і Ради республіки п'ятого скликання.

«Перше засідання сесії нижньої палати парламенту нового скликання відбудеться в Мінську 18 жовтня, верхньої – 19 жовтня», - сказала голова ЦВК Білорусі.

Вона повідомила, що Центральна комісія вестиме першу сесію до обрання голів палат.

«У сесії братимуть участь вищі посадовці держави. Дата сесій узгоджена з дуже багатьма політичними органами, зокрема з керівництвом країни», - відзначила Л.Єрмошина.

Як повідомлялося, за даними ЦВК Білорусі, під час виборів до Палати представників (нижня палата) Національних зборів п'ятого скликання, що відбулися 23 вересня, обрано 109 депутатів зі 110 округів. В одному з безальтернативних округів, де була висунута лише одна кандидатура, відбудуться повторні вибори. В цілому в Білорусі у виборах взяли участь 74,3% виборців.