«Терорист» розстріляв президента Чехії з пластикового пістолета

В результаті інциденту Президент Чехії не постраждав, передає ІТАР-ТАСС.

Нападаючий спробував сховатися в натовпі, але його затримала охорона Президента. Чоловік був одягнений у камуфляжну куртку. Його ім'я вже встановлене, але поки що пресі повідомили лише, що йому 26 років.

Сам В.Клаус відреагував на те, що відбулося, спокійно, зауваживши, що навколо "багато психічно неврівноважених людей". Після затримання нападаючого Президент продовжив участь в урочистостях і спілкувався з місцевими жителями.

Пістолет, який використовував нападаючий, був точною копією справжньої зброї, але міг стріляти лише пластмасовими кулями.

Ведеться розслідування інциденту і допит затриманого.