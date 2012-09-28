«Терорист» розстріляв президента Чехії з пластикового пістолета
20:28, 28 вересня 2012Світ
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На церемонії відкриття мосту в місті Храстава у Ліберецькому краї невідомий сьогодні наблизився до Президента Чехії Вацлава Клауса, приставив до його боку пластмасовий пістолет і кілька разів натиснув на спуск.
Вацлав Клаус назвав нападника психічно неврівноваженим
В результаті інциденту Президент Чехії не постраждав, передає ІТАР-ТАСС.
Нападаючий спробував сховатися в натовпі, але його затримала охорона Президента. Чоловік був одягнений у камуфляжну куртку. Його ім'я вже встановлене, але поки що пресі повідомили лише, що йому 26 років.
Сам В.Клаус відреагував на те, що відбулося, спокійно, зауваживши, що навколо "багато психічно неврівноважених людей". Після затримання нападаючого Президент продовжив участь в урочистостях і спілкувався з місцевими жителями.
Пістолет, який використовував нападаючий, був точною копією справжньої зброї, але міг стріляти лише пластмасовими кулями.
Ведеться розслідування інциденту і допит затриманого.
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