Україна відкриває посольство в Таджикистані
00:57, 03 жовтня 2012Світ
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Україна відкриває посольство в Таджикистані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко повідомив під час виступу на 11-й нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
«Україна розширює дипломатичну присутність на пострадянському просторі. Ми, нарешті, забезпечуємо в останній країні СНД, де не було посольства, а саме - у Таджикистані, наше дипломатичну присутність», - сказав К.Грищенко.
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