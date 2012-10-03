Україна відкриває посольство в Таджикистані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко повідомив під час виступу на 11-й нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

«Україна розширює дипломатичну присутність на пострадянському просторі. Ми, нарешті, забезпечуємо в останній країні СНД, де не було посольства, а саме - у Таджикистані, наше дипломатичну присутність», - сказав К.Грищенко.