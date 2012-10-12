У Росії не розуміють, чому Нобеля дали «конторі», а не людині

Як повідомляє Радіо «Свобода», голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва заявила про «виродження ідеї» премії.

Правозахисник Лев Пономарьов вважає, що «Нобелівська премія має присуджуватися людям, які ризикують життям у реальній боротьбі за мир, а не конторам».

Тим часом, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, виступаючи сьогодні в Брюсселі, заявив, що присудження Нобелівської премії миру є «великою честю для ЄС». «Це виправдане визнання унікального проекту, який працює на благо своїх громадян, а також на благо світу» – сказав він.

Водночас, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що присудження ЄС Нобелівської премії миру засвідчило роль об’єднання «як найбільшого миротворця в історії».

Президент Європарламенту Мартін Шульц зауважив, що «від Балкан до Кавказу ЄС служить маяком демократії та примирення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Нобелівську премію миру за 2012 рік було присуджено Євросоюзу.

Як заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, який з 2009 року є також головою Норвезького Нобелівського комітету, підставою для присудження Нобелівської премії миру став той факт, що впродовж 60 років, що минули з часу укладення Паризького договору, Євросоюз діяв в інтересах демократії та захисту прав людини в Європі.