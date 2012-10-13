Завтра на Чорноморському флоті Росії - день жалоби

Командувач Чорноморським флотом Росії контр-адмірал Олександр Федотенков сьогодні наказав оголосити 14 жовтня днем жалоби за льотчиками, які загинули вчора у результаті аварії літака-амфібії Бе-12 у Криму.





Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника флоту, капітана першого рангу В’ячеслава Трухачова.

"Неділю на Чорноморському флоті оголошено днем жалоби. В усіх військових частинах і на кораблях будуть приспущені прапори, скасовані всі розважальні заходи", - сказав В.Трухачов.

Він повідомив, що у суботу до Севастополя прибуває комісія департаменту безпеки польотів Міноборони РФ, яка розбиратиметься у причинах катастрофи літака.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 жовтня, при заході на посадку на аеродром, що розташований неподалік від селища Кача (Автономна Республіка Крим), зазнав аварії літак Бе-12 військової частини 49311 Чорноморського флоту. В результаті аварії 3 члени екіпажу загинули, 1 – зазнав травм, і зараз перебуває в лікувальній установі.

Причиною катастрофи літака Бе-12 стала відмова двигуна. Комісію з розслідування причин і обставин катастрофи літака очолив командуючий ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков. До з'ясування причин аварії всі польоти літаків Бе-12 припинені.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).