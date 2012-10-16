Доходи організованої злочинності наближаються до трильйона доларів

Про це заявив голова відомства ООН з наркотиків і злочинності Юрій Федотов, виступаючи в понеділок у Відні на відкритті міжнародної конференції по боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Він зазначив, що від дій цих злочинних груп страждають мільйони людей, зокрема, жінки і діти, які стають жертвами торгівлі людьми для секс-індустрії.

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Федотов додав, що організована злочинність являє собою складну і гнучку систему, яка, як правило, діє в країнах, де слабо втілюються в життя принципи верховенства права, передає Радіо Свобода.