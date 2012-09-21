Податкова міліція виступила з ініціативою створення «фінансового Інтерполу»

Про це заявив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач під час Міжнародної конференції «Спільні зусилля компетентних органів країн Східної і Західної Європи у боротьбі з фінансовими (податковими) злочинами», яка відбувається в рамках одеського саміту податкових міліцій.

«У разі підтримки нашої ініціативи, ми поставимо питання про створення робочої групи, яка якомога швидше напрацює принципи та інструменти такого форуму. По суті, він має стати своєрідним фінансовим Інтерполом, який зведе нанівець міжнародну економічну злочинність», - заявив напередодні конференції Андрій Головач.

Раніше повідомлялося, що Україна також ініціюватиме створення міжнародної електронної база даних економічних злочинців.

Нагадаємо, що з 20 по 21 вересня в Одесі проходить 14-те засідання Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР).

КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.

Цей орган було створено у жовтні 1999 року.