Білоруський опозиціонер отримав політичний притулок у Великій Британії

Про це повідомляє білоруське видання "Телеграф" з посиланням на БелаПАН.

Чутки про це, що з'явилися в білоруських ЗМІ, 26 жовтня підтвердила дружина опозиційного політика, журналістка Ірина Халіп, яка знаходиться в Мінську на підписці про невиїзд.

Від інших коментарів дружина А.Саннікова відмовилася, бо, за її словами, "на цьому етапі так безпечніше для нашої родини".

Також вона не повідомила, коли саме А.Санніков отримав політичний притулок.

Як повідомляв УНІАН, екс-кандидат у Президенти Білорусі А.Санніков був звільнений з колонії «Вітьба-3» ввечері 14 квітня 2012 року на підставі указу Президента Білорусі Олександра Лукашенка про помилування.

А.Санніков був заарештований увечері 19 грудня 2010 року після розгону мітингу громадян, не згодних з офіційними результатами виборів, і з того часу перебував в ув'язненні. У травні 2011 року його засудили до п'яти років позбавлення волі в колонії посиленого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень 19 грудня.