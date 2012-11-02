Журналіст оприлюднив список клієнтів швейцарського банку

Загалом суми сягали 2 мільярдів євро. Серед згаданих у списку - відомі політики та бізнесмени.

Журналіста звинувачували в порушенні закону про захист особистих даних, йому загрожували 3 роки в'язниці.

Сам Ваксеваніс заявив, що оприлюднив список тільки після того, як протягом двох років правоохоронні органи не діяли і не поспішали відкрити справу про можливе ухилення осіб, згаданих у списку, від сплати податків.

Дані, що містяться в списку, передав журналістові анонімний співробітник банку. Сам Ваксеваніс стверджує, що подібний список передала грецькій владі ще два роки тому тодішній міністр фінансів Франції Крістін Лагард, зауважує Радіо Свобода. Проте Афіни не зробили нічого, щоб перевірити законність виведення коштів за кордон.