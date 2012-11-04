У Москві на марші націоналістів затримали 25 осіб у шинелях зі свастиками

Поліцейські затримали у центрі Москви 25 осіб у шинелях зі свастикою, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на главк МВС.

"Співробітники столичної поліції затримали поблизу станції метро "Третьяковська" 25 осіб к чорних шинелях зі свастикою, які викрикували гасла", - зазначається у повідомленні.

На даний час усіх затриманих доставлено до відділу поліції. Вирішується питання про залучення їх до адміністративної відповідальності.

У Москві близько 6 тисяч осіб беруть участь у "Руському марші".

"Близько 13.15 учасники ходи почали рух по Якіманській набережній. За даними столичної поліції, на заході присутні 5,8-6 тисяч осіб", - зазначається у повідомленні.

Сьогодні в Росії проходить низка масових акцій, присвячених Дню народної єдності.