У Москві на марші націоналістів затримали 25 осіб у шинелях зі свастиками
У Москві поліція затримала 25 учасників "Руського маршу" у шинелях зі свастикою.
Поліцейські затримали у центрі Москви 25 осіб у шинелях зі свастикою, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на главк МВС.
"Співробітники столичної поліції затримали поблизу станції метро "Третьяковська" 25 осіб к чорних шинелях зі свастикою, які викрикували гасла", - зазначається у повідомленні.
На даний час усіх затриманих доставлено до відділу поліції. Вирішується питання про залучення їх до адміністративної відповідальності.
У Москві близько 6 тисяч осіб беруть участь у "Руському марші".
"Близько 13.15 учасники ходи почали рух по Якіманській набережній. За даними столичної поліції, на заході присутні 5,8-6 тисяч осіб", - зазначається у повідомленні.
Сьогодні в Росії проходить низка масових акцій, присвячених Дню народної єдності.