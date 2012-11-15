Україна відновить регулярне повітряне сполучення з Гонконгом

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про повітряне сполучення», схвалено 14 листопада на засіданні уряду.

Згідно з угодою, яку планується підписати, для здійснення регулярного міжнародного повітряного сполучення кожна із сторін має право призначити одне або кілька авіапідприємств.

При цьому призначеним авіапідприємствам країн надаються справедливі і рівні можливості експлуатації договірних ліній за встановленими маршрутами.

«Буде створено надійний правовий механізм міжнародного рівня для реалізації та активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків між Україною і Гонконгом, розвитку співпраці в галузі авіаційного транспорту, туризму. Документ сприятиме налагодженню ділових зв'язків і подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній», - йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.