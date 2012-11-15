Обама каже, що походеньки екс-голови ЦРУ не несуть загрози нацбезпеці

Так на першій після переобрання прес-конференції американський лідер прокоментував події, які спричинили відставку керівника спецслужби - позашлюбний зв’язок генерала з журналісткою Полою Бродвелл і побоювання, що це могло призвести до розголошення секретної інформації, пише Радіо Свобода.

Обама також заявив, що його адміністрація співпрацюватиме з Конгресом у розслідуванні вересневого нападу на консульство США в Лівії.

Як повідомляв УНІАН, про позашлюбний зв'язок глави ЦРУ Девіда Петреуса стало відомо через розслідування, яке ФБР почало через листи з погрозами, відправлені однією жінкою іншій. За даними ЗМІ автором листів була біограф Петреуса Пола Бродвелл. У Бродвелл був роман з директором ЦРУ, проте вона бачила в іншій жінці, чиє ім'я не називається, загрозу їхнім стосункам. Жінка кілька місяців тому поскаржилася в ФБР на листи Бродвелл.

ФБР стало вивчати електронну пошту Бродвелл і виявило переписку Бродвелл і Петреуса. ФБР дізналося, що Бродвелл відома секретна інформація, однак її джерелом, на думку слідчих, був не Петреус. Ніяких звинувачень у витоці інформації пред'являти колишньому главі ЦРУ не планується.