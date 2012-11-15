Обама каже, що походеньки екс-голови ЦРУ не несуть загрози нацбезпеці
Президент США Барак Обама заявив, що «немає доказів» того, що скандал навколо колишнього директора ЦРУ Дейвіда Петреуса загрожує національній безпеці.
Так на першій після переобрання прес-конференції американський лідер прокоментував події, які спричинили відставку керівника спецслужби - позашлюбний зв’язок генерала з журналісткою Полою Бродвелл і побоювання, що це могло призвести до розголошення секретної інформації, пише Радіо Свобода.
Обама також заявив, що його адміністрація співпрацюватиме з Конгресом у розслідуванні вересневого нападу на консульство США в Лівії.
Як повідомляв УНІАН, про позашлюбний зв'язок глави ЦРУ Девіда Петреуса стало відомо через розслідування, яке ФБР почало через листи з погрозами, відправлені однією жінкою іншій. За даними ЗМІ автором листів була біограф Петреуса Пола Бродвелл. У Бродвелл був роман з директором ЦРУ, проте вона бачила в іншій жінці, чиє ім'я не називається, загрозу їхнім стосункам. Жінка кілька місяців тому поскаржилася в ФБР на листи Бродвелл.
ФБР стало вивчати електронну пошту Бродвелл і виявило переписку Бродвелл і Петреуса. ФБР дізналося, що Бродвелл відома секретна інформація, однак її джерелом, на думку слідчих, був не Петреус. Ніяких звинувачень у витоці інформації пред'являти колишньому главі ЦРУ не планується.