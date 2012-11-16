Іспанія планує давати дозвіл на проживання за купівлю нерухомості

Виступаючи на засіданні конгресу, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсіа-Маргаліт підтвердив, що уряд активно готується до прийняття відповідного закону, пише Euromag.

«Майбутнє ринку нерухомості в Іспанії без зовнішнього попиту було б, щиро кажучи, сумнівним», - зізнався глава МЗС, зазначивши, що саме тому його відомство спільно з міністерством промисловості, енергетики і туризму працює над планом дій по залученню в країну більшої кількості відпочиваючих.

Ті ж, хто стане власником іспанської нерухомості, можуть розраховувати на отримання виду на проживання, а сама процедура перетину кордону для них має бути максимально спрощена, повідомив міністр. Зокрема, планується спростити процедуру отримання віз для таких іноземців, повідомляє El Pais.

Як очікується, нове положення, згідно з яким іноземці, які купують в країні нерухомість, зможуть розраховувати на отримання виду на проживання, вступить в силу в 2013 році. Однак стосуватися воно буде лише власників будинків і квартир, вартість яких не менше 250 000 євро.

Нагадаємо, що вперше пов'язати вид на проживання з документами на володіння нерухомістю група експертів запропонувала іспанській владі влітку цього року. «Тисячі багатих людей з Росії, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки купують нерухомість у Великобританії, Франції та на Кіпрі заради отримання ВНЖ. Вони могли б купувати квартири в Іспанії - країні з гарною погодою, прийнятними цінами і яка є членом Євросоюзу», - зазначалося в статті, опублікованій в газеті El Economista.

Аналогічні програми вже діють у деяких європейських країнах, наприклад в Болгарії, на Кіпрі і в Латвії. Причому «латвійська пропозиція» (квартира в Ризі від 150 000 євро) вважається поки найдоступнішою з фінансової точки зору. А ось заради кіпрського громадянства доведеться стати власником нерухомості вартістю в півмільйона євро.

Тим часом ріелтерська галузь Іспанії поки перебуває в глибокій кризі, і головними покупцями на ринку є саме іноземці. Тільки в минулому році і лише росіяни витратили на придбання нерухомості в цій країні більше мільярда євро, купивши близько 5 000 об'єктів різного призначення, середня вартість яких склала якраз 240 000 євро.

Залишається додати, що Іспанія відрізняється традиційно лояльним підходом до російських туристів. Нещодавно її посол в Росії Хосе Ігнасіо Карбахаль заявив, що візи на в'їзд до Євросоюзу для росіян цілком можна скасувати. «Ми скоро вийдемо на два мільйони туристів на рік, - заявив дипломат. - При такому обсязі немає необхідності у візах. Візи потрібні, коли є проблеми в області міграції або безпеки. Але з громадянами РФ таких проблем немає».

Карбахаль також підкреслив, що Іспанія дуже зацікавлена ​​у скасуванні віз, оскільки це дозволить стимулювати туризм, а також допоможе всебічному розвитку відносин з Росією. За словами дипломата, схожої позиції дотримуються і багато інших членів Європейського союзу.