Іспанія планує давати дозвіл на проживання за купівлю нерухомості
МЗС Іспанії готове полегшити процедуру отримання посвідки на проживання для іноземних покупців нерухомості.
Виступаючи на засіданні конгресу, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсіа-Маргаліт підтвердив, що уряд активно готується до прийняття відповідного закону, пише Euromag.
«Майбутнє ринку нерухомості в Іспанії без зовнішнього попиту було б, щиро кажучи, сумнівним», - зізнався глава МЗС, зазначивши, що саме тому його відомство спільно з міністерством промисловості, енергетики і туризму працює над планом дій по залученню в країну більшої кількості відпочиваючих.
Ті ж, хто стане власником іспанської нерухомості, можуть розраховувати на отримання виду на проживання, а сама процедура перетину кордону для них має бути максимально спрощена, повідомив міністр. Зокрема, планується спростити процедуру отримання віз для таких іноземців, повідомляє El Pais.
Як очікується, нове положення, згідно з яким іноземці, які купують в країні нерухомість, зможуть розраховувати на отримання виду на проживання, вступить в силу в 2013 році. Однак стосуватися воно буде лише власників будинків і квартир, вартість яких не менше 250 000 євро.
Нагадаємо, що вперше пов'язати вид на проживання з документами на володіння нерухомістю група експертів запропонувала іспанській владі влітку цього року. «Тисячі багатих людей з Росії, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки купують нерухомість у Великобританії, Франції та на Кіпрі заради отримання ВНЖ. Вони могли б купувати квартири в Іспанії - країні з гарною погодою, прийнятними цінами і яка є членом Євросоюзу», - зазначалося в статті, опублікованій в газеті El Economista.
Аналогічні програми вже діють у деяких європейських країнах, наприклад в Болгарії, на Кіпрі і в Латвії. Причому «латвійська пропозиція» (квартира в Ризі від 150 000 євро) вважається поки найдоступнішою з фінансової точки зору. А ось заради кіпрського громадянства доведеться стати власником нерухомості вартістю в півмільйона євро.
Тим часом ріелтерська галузь Іспанії поки перебуває в глибокій кризі, і головними покупцями на ринку є саме іноземці. Тільки в минулому році і лише росіяни витратили на придбання нерухомості в цій країні більше мільярда євро, купивши близько 5 000 об'єктів різного призначення, середня вартість яких склала якраз 240 000 євро.
Залишається додати, що Іспанія відрізняється традиційно лояльним підходом до російських туристів. Нещодавно її посол в Росії Хосе Ігнасіо Карбахаль заявив, що візи на в'їзд до Євросоюзу для росіян цілком можна скасувати. «Ми скоро вийдемо на два мільйони туристів на рік, - заявив дипломат. - При такому обсязі немає необхідності у візах. Візи потрібні, коли є проблеми в області міграції або безпеки. Але з громадянами РФ таких проблем немає».
Карбахаль також підкреслив, що Іспанія дуже зацікавлена у скасуванні віз, оскільки це дозволить стимулювати туризм, а також допоможе всебічному розвитку відносин з Росією. За словами дипломата, схожої позиції дотримуються і багато інших членів Європейського союзу.