Ізраїль готовий ввести війська у Сектор Газа

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

"Бригада десантників і піхотна бригада "Гіваті" завершили останні приготування до потенційної сухопутної операції. Війська перебувають в режимі готовності увійти (до сектора Газа), якщо буде вирішено, що в цьому є необхідність", - говориться в повідомленні на сайті армійської прес-служби.

Ізраїльські військові 14 листопада почали проти бойовиків у Газі операцію, що одержала старозавітну назву "Хмарний стовп". З початку операції ізраїльтяни атакували із землі, повітря і моря 450 цілей в Газі, в першу чергу склади зброї, стартові позиції ракет, командні центри бойовиків. Поки що операція обмежується дистанційними ударами. В рамках операції влада Ізраїлю оголосила мобілізацію 16 тисяч резервістів.

Востаннє Ізраїль вводив війська в анклав чотири роки тому під час операції "Литий свинець", жертвами якої сталі більш як тисяча палестинців.