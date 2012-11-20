Польський МЗС: асоціація з ЄС потрібна всій Україні, а не тільки нинішній владі

Таку думку висловив віце-глава польського міністерства закордонних справ Єжи Помяновський у Брюселі в понеділок, 19 листопада.

В інтерв'ю журналістам після засідання глав МЗС 27 держав ЄС у Брюселі Є.Помяновський підкреслив, що асоціація України з Євросоюзом пришвидшить євроінтеграцію українців.

"Польща та Європа повинні зважитись на підписання, незважаючи на різні сумніви, які в Європі існують. Ми повинні пам'ятати, що це сигнал для усього українського суспільства - того, яке голосувало за опозицію, та того, яке голосувало за владу", - сказав він.

Представник польського МЗС відзначив, що цей договір визначає умови співпраці ЄС та України на довгі роки та не варто розглядати його підписання лише в контексті співпраці з нинішньою українською владою.

"Ми повинні переконувати в цьому європейські держави, котрі озвучують різного роду сумніви", - додав він.

Є.Помяновський сказав, що договір про асоціацію можна було б підписати у другій половині 2013 року, «коли головування в ЄС обійме Литва, наприклад, на саміті "Східного партнерства" у Вільно».

Польські медіа додали, що підписання договору про асоціацію з Україною підтримали також представники Кіпру.

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Як повідомляв УНІАН, раніше європейські політики неодноразово називали серед умов для підписання договору про асоціацію з Україною, текст якого вдалося узгодити після 6-ти років переговорів, вирішення питання ув'язнених членів колишнього українського уряду на чолі з екс-прем'єр Юлією Тимошенко.

Представники української влади називали правомірним засудження Ю.Тимошенко, закликаючи ЄС не робити європейську інтеграцію України заручником цієї справи.