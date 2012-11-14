Президент Польщі побачив доказ проєвропейських настроїв в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Польської держави, відзначивши, що розмова відбулася 13 листопада.

За даними прес-служби, Б.Коморовський повторив тезу, що останні парламентські вибори підтвердили бажання українців вступити до об'єднуючого 27 держав Євросоюзу.

Він сказав, що усі партії, які пройшли до парламенту, крім комуністів, публічно виступають за євроінтеграцію.

Б.Коморовський назвав цей факт "доказом успіху проєвропейських настроїв" в цій країні.

Президент Польщі також висловив думку, що Євросоюз може відкрити перспективу подальшого наближення України до європейського об'єднання за умови внутрішніх реформ, зокрема, "у сфері судочинства, прокуратури, кримінальних процесів та усіх інших справ, які пов'язані з явищами, котрі непокоять в Україні".

Б.Коморовський сказав, що можна поєднати два процеси: з однієї сторони наближувати момент підписання та ратифікації Договору про асоціацію та вирішення внутрішніх проблем Української держави.

Довідка УНІАН. Політики Євросоюзу неодноразово заявляли, що подальший розвиток відносин з Україною, яка є найбільшим безпосереднім сусідом європейського об'єднання на Сході, залежатиме від демократичності виборів до українського парламенту.

Навесні цього року Україна та ЄС парафували Договір про асоціацію, котрий має наблизити інтеграцію українців, але європейські політики неодноразово заявляли, що підписання та ратифікація документу можливе лише після вирішення справи ув'язнених українських політиків, зокрема, екс-глави Юлії Тимошенко.

Західні політики вважають її перебування у тюрмі "політично вмотивованим", в той час як українська влада відмовляється її звільнити, переконуючи у правомірності її засудження.