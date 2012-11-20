Палестинські бойовики знову обстріляли Єрусалим

Палестинські бойовики вдруге з початку конфлікту випустили з сектора Газа ракету по Єрусалиму, але вона впала на території Західного берега річки Йордан, не заподіявши шкоди, повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

У місті, яке ізраїльтяни вважають своєю столицею, спрацювали сирени повітряної тривоги.

"Ми думаємо, що ракета впала поза межами Єрусалиму в районі (блоку єврейських поселень Західного берега) Гуш-Еціон", - сказав РІА Новости представник армійської прес-служби.

Першу спробу обстріляти Єрусалим - найвіддаленішу від сектора Газа ціль - бойовики здійснили минулої п'ятниці. Тоді ракети також впали за містом. Відповідальність за пуск взяли на себе бойовики з правлячого в анклаві руху ХАМАС.

Бойовики щодня випускають по Ізраїлю більше сотні ракет, деякі з яких долітали до Тель-Авіва і Єрусалима. Головною метою операції "Хмарний стовп", яка з минулої середи триває в Газі, ізраїльська влада оголосила захист своїх громадян від багаторічних обстрілів і посилення "фактора стримування" у відносинах з палестинськими угрупованнями.

Жертвами нинішнього раунду протистояння стали троє ізраїльтян, в чий будинок на минулому тижні потрапила ракета, і 112 палестинців.