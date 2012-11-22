У США знайшли загублений 49 років тому відеозапис розслідування вбивства Кеннеді

Подружжя Джен і Боббі Лемонса (Jan і Bobby Lemons), приїхали в Даллас в 1964 році. Прогулюючись по тій самій вулиці, де кількома місяцями раніше був убитий Кеннеді, вони стали свідками того як агенти ФБР реконструювали момент вбивства. Боббі Лемонс, не замислюючись, дістав камеру і почав знімати. Не надавши великого значення події, подружжя незабаром забуло про відеозапис.

Як повідомляє РИА Новости, плівка припадала порохом на полиці в техаському будинку сімейства Лемонса 49 років, поки одного разу їх знайомий - директор школи Марк Мерелл (Mark Merrell) не розповів їм про проект, присвячений вбивству Кеннеді, над яким працює одна з його учениць. Лише після бесіди з Мереллом подружжя згадало про відеозапис і зрозуміло, наскільки цінним документом він є. Відеозапис був переданий в музей Sixth Floor в Далласі. Музей знаходиться в тій же будівлі з вікна якої, за офіційною версією, Лі Харві Освальд застрелив Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року.