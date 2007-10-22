На виборах в Швейцарії перемогли націоналісти (попередні дані)

Перемогу на парламентських виборах в Швейцарії, за попередніми даними, взяла націоналістична Швейцарська народна партія, що набрала 28,8% голосів. Друге місце зайняла Соціал-демократична партія - за неї віддали свої голоси близько 19,3% виборців. Крім того, збережуть свої позиції в парламенті дві правоцентристські партії - Радикальні демократи (близько 16% голосів) і Християнські демократи (близько 14,6%).

Однією з головних подій виборів на тлі неспокою жителів Європи проблемами зміни клімату став успіх партії "зелених", за які проголосувало близько 9,5% виборців проти 2,5% в 2003 р., відзначає Associated Press.

Швейцарська народна партія, що перемогла на виборах, виступає під націоналістичними гаслами, ключовою серед яких є пропозиція про посилювання імміграційної політики в країні. Лідер націоналістів, 67-річний міністр юстиції Швейцарії Крістоф Блоше, завоював популярність пропозицією ввести закон, згідно якому сім`я іммігрантів підлягає видворенню з країни у разі правопорушення, здійсненого одним з її членів.

Населення Швейцарії складає 7,5 млн людей, з яких близько 1,6 млн - іноземці, включаючи приїжджих з Південної Європи і біженців з Балканського півострова. Багато хто з іммігрантів не має швейцарського паспорта, оскільки процедура отримання громадянства країни зазвичай триває декілька років.

Парламент Швейцарії складається з двох палат - 200-місцевої Національної ради і 46-місцевої Ради кантонів.

РБК-Україна