У Росії ледь не впав літак з главою МНС на борту

Про це повідомило РІА "Новости" джерело в силових структурах регіону.

"У 12.02 мск літак приземлився в аеропорту, все гаразд", - сказав співрозмовник агентства.

Пучков прилетів до Новосибірська для проведення виїзної колегії міністерства.

У МНС РФ підтвердили, що літак міністра приземлився в аеропорту Новосибірська.

"Робота міністра в Сибірському федеральному окрузі буде здійснюватися за планом", - сказала тимчасово виконуюча посаду начальника управління інформації міністерства Світлана Чумікова.

Інформацію про інцидент підтвердила також представник Західно-Сибірської транспортної прокуратури Євгенія Дергачова.

"Літак Як-42 здійснив вдалу посадку в 15.02 за місцевим часом (12.02 мск). Ніхто не постраждав", - сказала співрозмовниця агентства.