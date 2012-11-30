У Росії ледь не впав літак з главою МНС на борту
У літака глави МНС РФ Володимира Пучкова Як-42 відмовив один з двигунів, але він безпечно здійснив посадку в новосибірському аеропорту.
Про це повідомило РІА "Новости" джерело в силових структурах регіону.
"У 12.02 мск літак приземлився в аеропорту, все гаразд", - сказав співрозмовник агентства.
Пучков прилетів до Новосибірська для проведення виїзної колегії міністерства.
У МНС РФ підтвердили, що літак міністра приземлився в аеропорту Новосибірська.
"Робота міністра в Сибірському федеральному окрузі буде здійснюватися за планом", - сказала тимчасово виконуюча посаду начальника управління інформації міністерства Світлана Чумікова.
Інформацію про інцидент підтвердила також представник Західно-Сибірської транспортної прокуратури Євгенія Дергачова.
"Літак Як-42 здійснив вдалу посадку в 15.02 за місцевим часом (12.02 мск). Ніхто не постраждав", - сказала співрозмовниця агентства.