У Мінську відкрився Форум європейських і азіатських медіа

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, організатором форуму традиційно є медіахолдинг РІА «Новости».

У форумі беруть участь понад 200 керівників провідних ЗМІ з країн СНД, Балтії і Грузії.

У програмі ФЄАМ-2012 – обговорення євразійської інтеграції. Крім того, в ході форуму розглядатимуться перспективи інтеграційних проектів, взаємодія ЗМІ і суспільства, а також структура й особливості функціонування нових медіа на пострадянському просторі.

У роботі ФЄАМ беруть участь перші особи країни, яка приймає журналістів пострадянського простору. Очікується, що в ході сьомого Форуму європейських та азіатських медіа з його учасниками зустрінеться Президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Довідка УНІАН. Форум європейських і азіатських медіа вперше відбувся у 2006 році. Метою заходу було об'єднання журналістської спільноти колишніх республік СРСР. Перші чотири роки учасників ФЄАМ приймала Москва, потім – Київ та Астана. Нині естафету передано столиці Білорусі.