Японія підняла винищувачі через появу літака КНР біля спірних островів

"Це викликає жаль. Ми приймемо найжорсткіші заходи у зв'язку з посяганням на суверенітет (Японії)", - заявив Фудзімура.

Як повідомляє РІА Новости, літак КНР зафіксували патрульні кораблі японської служби безпеки на морі в 11.06 на південь від острова Уоцурідзіма, що входить до складу Сенкаку. Міністерство оборони країни підняло за тривогою винищувачі F-15. Відносини Японії та Китаю загострилися після викупу японським урядом 11 вересня у приватного власника трьох з п'яти островів архіпелагу, які в Пекіні вважають споконвічно китайською територією.

Суперечка між КНР і Японією про приналежність островів ведеться з початку 1970-х років. Японія стверджує, що займає острови з 1895 року, а до того часу вони нікому не належали. Китай наполягає на тому, що острови були включені до складу китайської імперії ще 600 років тому, а на японських картах 1783 і 1785 років Дяоюйдао позначені як китайська територія.

Після Другої світової війни острови перебували під контролем США і були передані Японії в 1972 році разом з островом Окінава.