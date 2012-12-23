Депутатам Держдуми РФ загрожує заборона на в'їзд у США через «закон Діми Яковлєва»

У Сполучених Штатах Америки зібрали необхідні 25 тисяч підписів, щоб американська влада розглянула питання про включення в «список Магнітського» депутатів Держдуми, які проголосували за «закон Діми Яковлєва».

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Під документом, який в суботу був розміщений на сайті американського уряду, підписалися 25 550 осіб.

Напередодні Держдума в остаточному читанні прийняла «закон Діми Яковлєва», заборонивши тим самим всиновлювати російських дітей іноземцям із США і країн, які приймуть акти, аналогічні «закону Магнітського». Газета.ру