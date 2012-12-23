Депутатам Держдуми РФ загрожує заборона на в'їзд у США через «закон Діми Яковлєва»
12:12, 23 грудня 2012Світ
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Депутатам Держдуми загрожує заборона на в'їзд до США через «закон Діми Яковлєва»: американці зібрали 25 тисяч підписів.
Під петицією підписалися 25 550 осіб. / Фото: The White House
У Сполучених Штатах Америки зібрали необхідні 25 тисяч підписів, щоб американська влада розглянула питання про включення в «список Магнітського» депутатів Держдуми, які проголосували за «закон Діми Яковлєва».
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Під документом, який в суботу був розміщений на сайті американського уряду, підписалися 25 550 осіб.
Напередодні Держдума в остаточному читанні прийняла «закон Діми Яковлєва», заборонивши тим самим всиновлювати російських дітей іноземцям із США і країн, які приймуть акти, аналогічні «закону Магнітського». Газета.ру
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