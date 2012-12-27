Росія перефарбує військові літаки

Сергій Шойгу скасував рішення свого попередника, який побажав, щоб російські ВПС були сірими, повідомляє газета "Известия".

Кажуть, що А.Сердюкову сподобалося однострійне забарвлення літаків усіх країн НАТО, і він захотів таке саме.

За вказівкою екс-міністра було створено три варіанти маскувального розфарбування: темно-сіре, сіре з синім відтінком і плямистий "чорно-білий" камуфляж з відтінків сірого. Утім, досліджень на помітність літаків у таких барвах так і не зробили. Тож сірі машини влітку були чудовою мішенню.

Військовим ініціатива міністра не сподобалася, однак вони мусили підкоритися.

З 2013 року літаки фарбуватимуть залежно від місцевості, де розташована авіабаза. Серед варіантів є і захисний зелений, і пісочний, і темно-синій, і білий. При цьому обіцяють, що одразу перефарбовувати всі машини не будуть - заміна покриття буде робитися мірою необхідності.