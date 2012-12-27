Росія перефарбує військові літаки
Міністерство оборони Росії найближчим часом знову візьметься за фарбування військових літаків.
Сергій Шойгу скасував рішення свого попередника, який побажав, щоб російські ВПС були сірими, повідомляє газета "Известия".
Кажуть, що А.Сердюкову сподобалося однострійне забарвлення літаків усіх країн НАТО, і він захотів таке саме.
За вказівкою екс-міністра було створено три варіанти маскувального розфарбування: темно-сіре, сіре з синім відтінком і плямистий "чорно-білий" камуфляж з відтінків сірого. Утім, досліджень на помітність літаків у таких барвах так і не зробили. Тож сірі машини влітку були чудовою мішенню.
Військовим ініціатива міністра не сподобалася, однак вони мусили підкоритися.
З 2013 року літаки фарбуватимуть залежно від місцевості, де розташована авіабаза. Серед варіантів є і захисний зелений, і пісочний, і темно-синій, і білий. При цьому обіцяють, що одразу перефарбовувати всі машини не будуть - заміна покриття буде робитися мірою необхідності.