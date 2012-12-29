У московському аеропорту Ту-204 загорівся при посадці: є жертви

У підмосковному аеропорту «Внуково» внаслідок жорсткої посадки літака Ту-204, що виконував рейс Пардубіце – Внуково, двоє людей загинули, троє – постраждали.

Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.

«Літак Ту-204, що виконував рейс Пардубіце – Внуково, при посадці в аеропорту «Внуково» виїхав за межі злітно-посадкової смуги. В результаті відбулося часткове руйнування літака й займання правого двигуна», - йдеться в повідомленні.

На борту перебували 8 осіб екіпажу. В результаті оперативно вжитих заходів шестеро людей вдалося врятувати, троє з них постраждали, двоє людей загинули.

У зоні події працює оперативна група центру «Лідер», 144 особи і 36 одиниць техніки МНС Росії. Пожежу ліквідовано.