У московському аеропорту Ту-204 загорівся при посадці: є жертви
16:20, 29 грудня 2012Світ
1716 0
В московському аеропорту "Внуково" літак Ту-204 при посадці виїхав за межі ЗПС, в результаті чого сталося загоряння.
ЧП Ту-204 29.12.12 / Фото очевидця
У підмосковному аеропорту «Внуково» внаслідок жорсткої посадки літака Ту-204, що виконував рейс Пардубіце – Внуково, двоє людей загинули, троє – постраждали.
Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.
«Літак Ту-204, що виконував рейс Пардубіце – Внуково, при посадці в аеропорту «Внуково» виїхав за межі злітно-посадкової смуги. В результаті відбулося часткове руйнування літака й займання правого двигуна», - йдеться в повідомленні.
На борту перебували 8 осіб екіпажу. В результаті оперативно вжитих заходів шестеро людей вдалося врятувати, троє з них постраждали, двоє людей загинули.
У зоні події працює оперативна група центру «Лідер», 144 особи і 36 одиниць техніки МНС Росії. Пожежу ліквідовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter