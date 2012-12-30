Колишні бійці спецназу утворили найпотужніше в Мексиці наркоугруповання

Покемон - ставленик картелю в місті Кордоба на сході Мексики - був убитий у п'ятницю разом з ще п'ятьма спільниками в результаті поліцейської операції. Його тіло відправили в морг міста Веракрус, на який і напали бандити. Однак задум з викраденням тіла провалився: морг охороняли морські піхотинці, які вступили з нападниками у бій і вбили чотирьох з них, повідомляє міністерство військово-морського флоту країни.

У жовтні озброєні бандити викрали тіло ватажка "Лос-Сетас" Еріберто Ласкано, вбитого військовими, нагадує РІА "Новости".

За підсумками 2011 року "Лос-Сетас" вийшов у лідери кримінального світу Мексики і нині контролює угруповання в 16 з 31 штату, а також у Мехіко. Картель сформований з числа колишніх співробітників елітних армійських підрозділів, які перейшли на службу наркомафії.

"Лос-Сетас" також підозрюються у причетності до масового втечі 131 укладеного з в'язниці в місті П'єдрас-Неграс на півночі країни.