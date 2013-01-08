Південнокорейську ракету KSLV-1 спробують запустити з четвертої спроби

Нова спроба запуску південнокорейської ракети KSLV-1, старт якої був скасований в кінці листопада минулого року через технічні проблеми на другому ступені, може відбутися до кінця цього місяця, повідомило агентство Ренхап з посиланням на джерела в уряді, повідомляють РІА Новости.

За словами представників в південнокорейському міністерстві освіти, науки і технології, засідання комітету з підготовки до запуску південнокорейської ракети заплановано на наступний тиждень. Саме на ньому, як очікується, буде винесено рішення про можливу дату старту.

"До безпосереднього запуску (ракети) з моменту проведення зустрічі комітету з підготовки запуску піде близько 10 днів", - додали джерела агентства.

KSLV-1 повинна була стартувати вранці 29 листопада з космічного центру Наро, розташованого в 485 кілометрах на південь від Сеула, однак запуск був відмінений через виявлені неполадки. Це була третя спроба запустити ракету після двох невдалих запусків у 2009 і 2010 роках.