ЗМІ: Посольство Узбекистану внесе заставу за двірника, який зламав щелепу школяреві

Громадянин Узбекистану Бахром Хуррамов був арештований в січні за підозрою у нанесенні травм 12-річному школяреві. Хлопчик розповів, що він з друзями грав у сніжки на території школи, і діти випадково потрапили сніжком в двірника, який погнався за ними, в процесі гонитви зламав лопату і її держаком кинув у бік дітей, потрапивши одному з них в обличчя. Мешканці будинку, де працював двірник, вже написали колективний лист з позитивною характеристикою на Хуррамова. Поліція просить відпустити його під підписку про невиїзд, повідомляють РІА Новости за інформацією газети "Известия".

"Ми відправили заяву до суду про те, що готові взяти Хуррамова під свою поруку і внести за нього заставу", - повідомив виданню консул Зафар Абдурахманов. Однак, за інформацією газети, порука дипломатів може не врятувати Хуррамова від СІЗО, оскільки той жив і працював у Москві нелегально.