Французькі війська почнуть бої з малійськими бойовиками «в найближчі години»

Французькі військовослужбовці вступлять в бій з малійській бойовиками "в найближчі години", передає Associated Press з посиланням на військових. Війська вже висунулися зі столиці Бамако на північ країни в бік територій, окупованих ісламістами.

Наземна операція Франції почалася в Малі ввечері 15 січня, заявив начальник штабу французьких військ адмірал Едуар Гійо (Edouard Guillaud). Міністр внутрішніх справ Жан-Ів Ле Дріан підтвердив цю інформацію і зазначив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, пише The Guardian. Представник французької армії пояснив, що наземні дії необхідні, оскільки повітряних атак на ісламістів виявилося недостатньо. За його словами, вони прикриваються мирними громадянами як "живим щитом", тому бомбардування неминуче призвели б до невинних жертв.

Едуар Гійо обіцяв, що французькі військові не завдаватимуть ударів, якщо є вірогідність, що постраждають мирні жителі.

Раніше, у вівторок, 15 січня, Франція заявила, що збільшить кількість своїх військових в Малі з 800 до 2,5 тисячі чоловік. Спочатку передбачалося, що керувати операцією будуть африканські сусіди Малі, а Париж тільки надасть їм підтримку. Однак на ділі складається інша ситуація: очолювати наступ на бойовиків будуть французькі війська.

Надати військову підтримку Малі зголосилися щонайменше 13 країн, однак на даний момент там є тільки французи. Сусіди Малі - Нігерія, Кот-д'Івуар, Бенін, Гана, Нігер, Сенегал, Буркіна-Фасо і Того - пообіцяли направити в країну своїх солдатів. США забезпечує підтримку комунікацій і надає розвіддані, а Великобританія займається логістикою. Північ Малі навесні 2012 року в результаті військового перевороту захопили спочатку сепаратисти-туареги, а потім ісламісти, пов'язані з "Аль-Каїдою". Влада Малі звернулися за підтримкою Франції після захоплення бойовиками кони - стратегічно важливого міста, який відкриває дорогу на столицю.