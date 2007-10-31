У Польщі партії домовилися про створення коаліції

Громадянська платформа та Селянська партія домовилися про створення правлячої коаліції. Лідери цих політичних сил після зустрічі у Варшаві підтвердили готовність до співпраці, передає Німецька хвиля. Громадянська платформа на чолі з Дональдом Туском десять днів тому вийшла переможцем з позачергових парламентських виборів, діставши 209 з 460 мандатів. Прем’єр-міністр Ярослав Качинський планує п’ятого листопада офіційно оголосити про свою відставку.