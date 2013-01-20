Олланд вважає операцію Алжиру, в якій загинули 27 заручників, адекватною

Президент Франції Франсуа Олланд назвав ”найбільш адекватною” відповідь влади Алжиру на захоплення заручників на газовому об`єкті, з яких 27 загинули під час спецоперації від рук бойовиків.

Як передає агентство Рейтер, минулої середи екстремісти захопили групу заручників на газопереробному заводі Тигентурин поблизу міста Ін-Аменас. В суботу алжирський спецназ провів останній штурм об`єкту, завершивши операцію по їх звільненню. Як повідомили місцеві ЗМІ, за чотири дні антитерористичної операції в цілому загинули від 25 до 27 заручників, серед яких були й іноземні громадяни.

«Ми поки не маємо в своєму розпорядженні всіх деталей, але коли терористи захоплюють людей як заручників в такій великій кількості і з такою холодною рішучістю, готові вбивати цих заручників - що вони й робили - відповідь Алжиру, на мою думку, як я це бачу, була найбільш адекватною, тому що ніяких переговорів бути не могло”, - цитує агентство слова Ф.Олланда.

За даними алжирського інформагентства АПС, військові зуміли звільнити з полону терористів 650 заручників, серед яких близько 100 іноземців. Раніше військові також повідомили про нейтралізацію 18 бойовиків, зазначає РІА Новости.

Як повідомлялося, група терористів на газопереробному заводі на південному сході Алжиру протягом чотирьох днів утримувала групу заручників, вимагаючи припинити французьку військову кампанію в Малі.