В Еритреї відбулася спроба держперевороту

Про це повідомляє Radio France International з посиланням на дані своїх джерел в цій країні.

Згідно з цією інформацією, солдати захопили місцеве радіо і телебачення, незабаром після чого всі передачі в ефірі припинилися. До завершення роботи телебачення передало лише одне повідомлення: в країні оголошується політична амністія та відновлює дію конституції 1997 року.

Що відбувається в еритрейській столиці - Асмарі - зараз, точно не відомо. Звідти надходять уривчасті і суперечливі дані, перевірити які поки неможливо, повідомляє Lenta.ru.

З 1993 року в Еритреї править військова хунта, в яку входять, в основному, ветерани війни за незалежність від Ефіопії. Під їх владою країна брала участь в цілому ряді конфліктів із сусідніми країнами, перетворилася на одну з найбідніших і найменш вільних країн світу.