США і Росія домовляються про скорочення ПРО - ЗМІ

Про це йдеться в документі (.Pdf), опублікованому на сайті журналу Foreign Policy, повідомляє Lenta.ru.

Документ являє собою лист конгресмена Майка Роджерса (Mike Rogers) на ім'я віце-президента США Джо Байдена, датований 30 січня 2013 року. Конгресмен говорить про «неоголошені» переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Мюнхені на початку лютого і про «подальші переговори» Донілона в Москві у лютому. Роджерс просить віце-президента запевнити його, що позиція керівництва країни не змінилася з 2002 року і що будь-які значні рішення в області озброєнь будуть прийматися за погодженням з Сенатом.

«Я прошу, щоб ви переконали президента переконатися, що Конгрес повністю проінформований про пропозиції у сфері озброєння, які йдуть з Росії або спрямованих до неї, і щоб ви доручили Донілону надати текст вищеназваного листа Конгресові після повернення з Росії», - пише Роджерс.

За його даними, в листі Донілона можуть укладатися пропозиції по ПРО, мета яких - «посадити Росію за стіл переговорів».

Як наголошується в блозі The Cable на сайті Foreign Policy, неясно, про які саме типи зброї США вестиме переговори з Росією. Адміністрація США, за деякими даними, готова обговорювати стратегічні розгорнуті і нерозгорнуті ядерні боєзаряди, тактичну ядерну зброю і систему ПРО.

Навесні 2010 року Росія і США підписали договір СНО-3, який набув чинності в лютому 2011 року. Він обмежує кількість розгорнутих ядерних боєзарядів кожною зі сторін 1550 одиницями. До цього між двома країнами вже діяли договори СНО-1 (він закінчився в 2009 році) і СНП (закінчився в 2012 році).

Розгортання системи ПРО в Європі - одне з найбільш гострих питань в російсько-американських відносинах. У травні 2012 року очікувалося, що країни обговорять ці питання на саміті «Великої вісімки», проте повноцінні переговори тоді не відбулися.