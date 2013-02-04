Росія виміняла на бойовиків у Сирії двох своїх громадян
10:45, 04 лютого 2013Світ
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Захоплені в Сирії росіяни звільнені в обмін на бойовиків.
МЗС Росії повідомив про обмін
Двоє росіян, викрадені в Сирії в середині грудня 2012 року, звільнені в обмін на полонених бойовиків, йдеться в понеділок на сайті МЗС РФ, пише РІА "Новости".
"Росіяни вже доставлені в посольство Росії в Дамаску. Вони здорові, почуваються нормально. Їм надана можливість зв'язатися з родичами", - йдеться в повідомленні.
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