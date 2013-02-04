Росія виміняла на бойовиків у Сирії двох своїх громадян

Двоє росіян, викрадені в Сирії в середині грудня 2012 року, звільнені в обмін на полонених бойовиків, йдеться в понеділок на сайті МЗС РФ, пише РІА "Новости".

"Росіяни вже доставлені в посольство Росії в Дамаску. Вони здорові, почуваються нормально. Їм надана можливість зв'язатися з родичами", - йдеться в повідомленні.