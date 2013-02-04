Донецький губернатор за вечерею подарував Шварцнеггеру каску

15:58, 04 лютого 2013
Світ
1264

Донецький губернатор Андрій Шишацький подарував Арнольду Шварценеггеру шахтарську каску.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький, перебуваючи 31 січня - 1 лютого у Відні на конференції «Впровадження стійкого енергетичного майбутнього» Міжнародної неурядової організації R20, яка об'єднує регіональні уряди, подарував засновникові цієї організації Арнольду Шварценеггеру шахтарську каску.

Шварценеггер, Шишацький / Фото: Donoda.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Шишацький розповів сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«У мене було і неформальне, а десь і формальне, спілкування з Арнольдом Шварценеггером. Я вручив йому каску шахтарську. Скажімо так, я встиг сказати йому буквально кілька фраз англійською про те, що він є для мене прикладом найкращого губернатора і гарним прикладом для мене особисто як для губернатора-початківця», - сказав голова Донецької ОДА. При цьому він додав, що А.Шварценеггер сприйняв все привітно і «із задоволенням попозував, ми сфотографувалися разом». За словами А.Шишацького, А.Шварценеггер каску не приміряв, але прийняв пропозицію приїхати до Донецька для участі в аналогічній конференції організації R20.

«Ні, не приміряв каску. Це було за діловою вечерею, тому це не зовсім... Ми йому передали запрошення до Донецька, щоб він обов'язково взяв участь у конференції. Він сказав: «Подивлюся». Ось так», - розповів губернатор.

Він нагадав, що делегація Донецької області цього разу презентувала у Відні перспективні проекти у сфері енергоефективності.

А.Шишацький при цьому наголосив, що Донецька область є одним із засновників організації R20, першим і єдиним учасником від України, має доступ до фінансування. А.Шишацький нагадав, що колишній губернатор Донецької області Анатолій Близнюк, у 2010 році перебуваючи в штаті Каліфорнія (США), підписав хартію про заснування організації R20, метою якої є екологічне оздоровлення планети.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter