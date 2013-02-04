Донецький губернатор за вечерею подарував Шварцнеггеру каску

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький, перебуваючи 31 січня - 1 лютого у Відні на конференції «Впровадження стійкого енергетичного майбутнього» Міжнародної неурядової організації R20, яка об'єднує регіональні уряди, подарував засновникові цієї організації Арнольду Шварценеггеру шахтарську каску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Шишацький розповів сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«У мене було і неформальне, а десь і формальне, спілкування з Арнольдом Шварценеггером. Я вручив йому каску шахтарську. Скажімо так, я встиг сказати йому буквально кілька фраз англійською про те, що він є для мене прикладом найкращого губернатора і гарним прикладом для мене особисто як для губернатора-початківця», - сказав голова Донецької ОДА. При цьому він додав, що А.Шварценеггер сприйняв все привітно і «із задоволенням попозував, ми сфотографувалися разом». За словами А.Шишацького, А.Шварценеггер каску не приміряв, але прийняв пропозицію приїхати до Донецька для участі в аналогічній конференції організації R20.

«Ні, не приміряв каску. Це було за діловою вечерею, тому це не зовсім... Ми йому передали запрошення до Донецька, щоб він обов'язково взяв участь у конференції. Він сказав: «Подивлюся». Ось так», - розповів губернатор.

Він нагадав, що делегація Донецької області цього разу презентувала у Відні перспективні проекти у сфері енергоефективності.

А.Шишацький при цьому наголосив, що Донецька область є одним із засновників організації R20, першим і єдиним учасником від України, має доступ до фінансування. А.Шишацький нагадав, що колишній губернатор Донецької області Анатолій Близнюк, у 2010 році перебуваючи в штаті Каліфорнія (США), підписав хартію про заснування організації R20, метою якої є екологічне оздоровлення планети.