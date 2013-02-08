Шульц: ЄС вже виявився неплатоспроможним

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, М.Шульц сказав: "Ще у листопаді мені зателефонував єврокомісар з фінансового планування і бюджету Януш Льовандовський, щоб повідомити, що нам не вистачає коштів на наші програми на листопад і грудень. З необхідних 9 млрд євро вдалося знайти лише 6. У бюджеті цього фінансового року вже є дефіцит у 16 млрд євро, який збережеться, поки Єврокомісія не погодить з країнами-членами доповнення до нього".

"Це означає, що ЄС вже виявився неплатоспроможний, і Європарламент не може допустити, щоб в майбутньому дефіцит бюджету структурно нарощувався", - продовжив голова Європарламенту.

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М.Шульц виступив категорично проти включення до обговорюваного на саміті фінансового плану Євросоюзу на 2014-2020 рр. структурного дефіциту в 60 млрд євро.

"Базові угоди Євросоюзу не дозволять мені затвердити дефіцитний бюджет", - підкреслив він.

Кажучи про наслідки можливого провалу переговорів на саміті про наступний семирічний план головного фінансового документа ЄС, М.Шульц відзначив, що в цьому разі бюджети співтовариства прийматимуться на щорічній основі на базі положень 2013 року.

"Такий сценарій на практиці більш вигідний країнам - одержувачам коштів, оскільки бюджет 2013 року є найбільшим за всю історію співтовариства", - додав М.Шульц.

"Саме тому країни-донори сьогодні так прагнуть внести радикальні скорочення до наступного плану на 2014-2020 роки", - сказав голова Європарламенту.

За його словами, на саміті можуть бути затверджені тільки основні параметри цього документа. Потім на їх основі Рада ЄС на рівні міністрів має розробити детальний проект, який одержить легальну силу лише після його затвердження Європарламентом.