Назарбаєв і Путін обговорили конфлікт через Байконур

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі в Москві з Президентом РФ Володимиром Путіним.

«Всі питання, що стосуються Єдиного економічного простору і Економічного союзу, просуваються. У травні 2014 року ми повинні мати вже угоду, щоб з 2015 року оголосити про те, що ми створюємо Євразійський економічний союз», - сказав Н.Назарбаєв.

У свою чергу, В.Путін зазначив, що у відносинах двох країн накопичилося багато питань. «Ми й зустрічалися ніби зовсім недавно, проте питань накопичилося немало. Ми з вами неодноразово обговорювали по телефону проблеми, що виникають. Але це нормально, тому що обсяг нашої співпраці дуже великий, і мені приємно відзначити, що він постійно зростає», - сказав він.

Окрім цього президенти Казахстану і Росії констатували, що експерти двох країн і керівники відповідних відомств вийшли на всі взаємоприйнятні рішення з використання космодрому Байконур.

У документах із зустрічі В.Путіна і Н.Назарбаєва наголошується, що особливе значення має кооперація у космічній галузі, зокрема, взаємодія на комплексі «Байконур». З метою підвищення рівня координації і оперативного вирішення питань співпраці у цій сфері відновлює роботу Міжурядова комісія по «Байконуру». Перше засідання заплановане на березень цього року.

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня газета «Вести» повідомила, що МЗС РФ пред'явив ультиматум Казахстану у відповідь на обмеження запусків ракет з космодрому «Байконур». Зокрема, у випадку, якщо влада Казахстану не перегляне своє рішення, Росія погрожує припинити співпрацю за усіма спільними проектами в галузі запуску космічних апаратів. Список заходів у відповідь міститься в офіційному листі МЗС РФ, направленому міністерству закордонних справ Казахстану.

Президент РФ Володимир Путін наприкінці минулого року заявив, що на травень 2013 року має бути затверджений план створення Євразійського економічного союзу.

Довідка УНІАН. Євразійський економічний союз - планований до 2015 року економічний союз держав Єдиного економічного простору - Росії, Білорусі і Казахстану.

Необхідними умовами створення об'єднання, зокрема, є єдині тарифи, єдині технічні регламенти, єдина банківська система, єдина валюта.