Росія погрожує припинити космічну співпрацю з Казахстаном

Про це пише газета «Известия». Якщо влада Казахстану не перегляне своє рішення, Росія погрожує припинити співпрацю за всіма спільними проектами в галузі запуску космічних апаратів.

Список заходів у відповідь МЗС РФ міститься в офіційному листі, надісланому до міністерства закордонних справ Казахстану.

28 грудня 2012, влада Казахстану затвердила проект співпраці космодрому «Байконур» з російською стороною на 2013 рік. Згідно з документом, кількість стартів ракети-носія «Протон-М» скорочується з 14 до 12. Крім того, як йдеться в документі, «старти космічних апаратів, що передбачають використання нового району падіння відокремлюваних частин ракет-носіїв типу« Союз », можуть здійснюватися тільки після підписання та набуття чинності відповідним міжнародним договором».

Як зазначено в тексті документа, який МЗС РФ направив до Казахстану, у відповідь на ці заходи Росія матиме переглянути наявні домовленості про співпрацю щодо спільних проектів, у тому числі за програмою «Дніпро», проектом «Байтерек» та деякими іншими. На думку МЗС, влада Казахстану, накладаючи обмеження на запуск російських ракет, прагне «обійти умови оренди комплексу Байконур».

Як повідомили виданню в Роскосмосі, розірвання домовленостей щодо спільних з Байконуром проектам призведе до того, що замовникам доведеться повернути до 500 мільйонів доларів.

Комплекс «Байконур», в який входить космодром і однойменне місто, Росія орендує у Казахстану з 1994 до 2050 року і витрачає на експлуатацію космодрому близько 5 мільярдів рублів на рік. На період оренди місто Байконур знаходиться в юрисдикції РФ і має статус міста федерального значення.

У грудні 2012 року глава Казкосмосу Талгат Мусабаев заявив, що Казахстан планує вивести комплекс «Байконур» під російської оренди та повернути однойменне місто під юрисдикцію Казахстану. Ця заява викликала невдоволення російської сторони, проте пізніше глава МЗС Казахстану Ерлан Ідрисов пояснив, що країна не збирається закривати співпрацю з Росією в галузі космосу, а має намір і далі розвивати комплекс спільно, передає Лента.ру.