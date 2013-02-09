У Чилі ексгумують останки Пабло Неруди

Чилійський суд постановив провести ексгумацію останків П.Неруди, який помер у вересні 1973 року майже відразу після військового перевороту в південноамериканській країні, за офіційною версією, від наслідків раку простати, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на мексиканські ЗМІ.

Як заявляють представники фонду імені П.Неруди, ексгумація його останків дасть змогу поставити крапку в сумнівах щодо причин смерті. Річ у тім, що ряд експертів вважає, що дійсною причиною смерті П.Неруди могло стати умисне вбивство в госпіталі, де він тоді перебував.

Розслідування обставин смерті П.Неруди почалося минулого року на запит Компартії Чилі, членом якої був поет. Тоді колишній шофер П.Неруди заявив, що насправді той помер внаслідок отруєння агентами диктатури Аугусто Піночета.

При цьому сам Фонд імені П.Неруди не вірить у цю версію його загибелі і вважає, що поет помер внаслідок хвороби.