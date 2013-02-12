У ЄС зросла кількість фальшивих монет

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, загальна кількість виявлених в 2012 році фальшивих монет становила 184 тис. проти 157 тис. в 2011 році.

Найчастіше в 2012 році виявлялися фальшиві монети номіналом в 2 євро, їхня загальна кількість становила 121 тис., а бо майже дві третини від загальної кількості вилучених фальшивих монет.

При цьому, у прес-службі зазначили, що кількість вилучених з обігу в 2012 році фальшивих купюр євро становила 531 тис.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого цього року Європейська комісія вже виступила з пропозицією посилення боротьби з підробкою грошей, в тому числі, шляхом уніфікації законодавства в країнах-членах ЄС.

Ці пропозиції були передані на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.