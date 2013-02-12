Звільнені з полону українці поки що залишаться в Таджикистані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, за сприяння Посольства України у Таджикистані було вирішено питання щодо їхнього забезпечення житлом та харчуванням за рахунок місцевих органів правопорядку.

Таджикистанською стороною досягнуто домовленості про надання українцям адвоката на безкоштовній основі.

За інформацією правоохоронців, звільнені громадяни України зможуть повернутися на Батьківщину найближчим часом.

Є.Перебийніс нагадав, що у Душанбе було звільнено трьох громадян України, які перебували в заручниках. Як повідомляли ЗМІ, за звільнення українських громадян злочинці вимагали викуп у сумі 100 тисяч доларів США. Силами спецпідрозділу МВС Таджикистану 31 січня було проведено операцію, в результаті якої громадяни України були звільнені.