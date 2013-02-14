У Сирії бойовики захопили автобус, яким у Дамаск їхали 45 людей
18:01, 14 лютого 2013Світ
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Група озброєних людей викрала 45 людей, переважно жінок і дітей, які прямували на автобусі з сирійської провінції Ідліб до Дамаска.
Біля Дамаска захопили автобус
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Маядін".
Інші подробиці інциденту поки що невідомі.
Конфлікт між силами озброєної опозиції та урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Жертвами насильства в країні стали близько 70 тисяч людей. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримку яким надають ззовні.
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