У Сирії бойовики захопили автобус, яким у Дамаск їхали 45 людей

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Маядін".

Інші подробиці інциденту поки що невідомі.

Конфлікт між силами озброєної опозиції та урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Жертвами насильства в країні стали близько 70 тисяч людей. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримку яким надають ззовні.