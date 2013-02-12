ООН: Число жертв конфлікту у Сирії наблизилось до 70 тисяч
20:55, 12 лютого 2013Світ
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Число жертв конфлікту в Сирії, що триває з березня 2011 року, досягло, приблизно, 70 тисяч осіб.
У Сирії продовжують гинути люди
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес», у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Наванетхем Піллей зазначається: «Це число (загиблих) зараз, найімовірніше, наблизилося до 70 тисяч».
Конфлікт між силами озброєної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Раніше повідомлялося, що жертвами насильства в країні стали близько 60 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.
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