ООН: Число жертв конфлікту у Сирії наблизилось до 70 тисяч

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес», у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Наванетхем Піллей зазначається: «Це число (загиблих) зараз, найімовірніше, наблизилося до 70 тисяч».

Конфлікт між силами озброєної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Раніше повідомлялося, що жертвами насильства в країні стали близько 60 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.