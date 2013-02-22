Мільярдер Абрамович увійшов до піклувальної ради Большого театру

Відповідна інформація з`явилася на сайті театру після поновлення розділу ”опікунська рада”.

Головою ради є перший віце-спікер Держдуми Олександр Жуков.

Серед членів ради - керуючий справами президента РФ Володимир Кожин, глава ВТБ Андрій Костін, гендиректор ”Сєверсталі” Олексій Мордашов, президент ”Транснафти” Микола Токарєв та інші.

Піклувальна рада Великого театру була створена в 2001 році. Згідно з офіційним сайтом театру, пріоритетними завданнями ради є залучення позабюджетних джерел фінансування, сприяння у здійсненні нових постановок, організації гастролей, залученні зірок і молодих талановитих виконавців, а також сприяння в удосконаленні системи управління, фінансової і господарської діяльності.