Екс-президент Польщі оголосив про повернення в політику

"Польська демократія потребує сильного лівого центру... Я готовий взяти на себе працю з формування саме такого спільного лівоцентристського списку до Європейського парламенту", - сказав Кваснєвський на прес-конференції у Варшаві, додавши, що сам ще не прийняв рішення балотуватися.

Партнером у новій виборчій ініціативі Кваснєвський вибрав Рух Палікота, який посів третє місце на виборах до сейму восени 2011 року. До цього він зробив спробу об'єднання з колишніми однопартійцями з Союзу демократичних лівих сил, але домовитися не вийшло.

Квасьневський, за його словами, буде розраховувати на голоси прихильників Союзу демократичних лівих сил, які на останніх виборах до сейму віддали перевагу Руху Палікота, а також тих, хто не підтримує жодну з цих партій.

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Квасьневський, який займав пост президента з 1995 по 2005 рік, оголосив, що залишає політику в 2007 році після невдачі створеного за його участю політичного блоку на виборах в польський сейм, нагадує РІА "Новости". Відтоді він займається громадською діяльністю, очолює Європейську раду з толерантності та примирення, є спостерігачем від Європарламенту за судами над українськими опозиціонерами, входить до складу ряду міжнародних політичних клубів.