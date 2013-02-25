Перша жінка-президент Кореї пообіцяла «нову еру народного щастя»

Під час проведеної на площі перед Національними зборами церемонії інавгурації Пак Кин Хе принесла клятву і пообіцяла, що очолювана нею адміністрація зробить все можливе для "настання нової ери народного щастя і надій на світле майбутнє", повідомляє ІТАР-ТАСС.

У церемонії брали участь 70 тисяч осіб.

Уранішнім заходам передував ще один ритуал: рівно опівночі 18 представників різних соціальних прошарків 33 рази ударили в дзвін в альтанці Посингак у центрі Сеула, що за традицією ознаменувало вступ до влади 18-го президента країни.

Також опівночі Пак Кин Хе прийняла обов'язки головнокомандувача збройних сил. Це, нагадує агентство «Ренхап», відбулося в умовах, коли КНДР провела ракетно-ядерні випробування і погрожує новими атомними вибухами.