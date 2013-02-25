Московська поліція продовжує полювання на кримінальних авторитетів
У Москві поліція затримала 70 кримінальних «авторитетів» з Росії та країн СНД.
У Москві співробітники поліції запобігли "злодійській сходці" і затримали 70 кримінальних авторитетів з Росії та країн СНД.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної поліції.
«В одному з ресторанів на південному заході Москви співробітники поліції запобігли так званій злодійській сходці. Затримано майже 70 кримінальних авторитетів - жителів різних регіонів Росії і СНД», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що всі затримані доставлені у відділи поліції, де їх перевіряють за обліками правоохоронних органів і знімають відбитки пальців.
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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого співробітники московської поліції одночасно провели одразу дві спецоперації із запобігання так званих «злодійських сходок» на сході і північному заході Москви, затримано 90 кримінальних «авторитетів».
16 січня в Москві кілер застрелив російського злодія в законі Аслана Усояна на прізвисько «Дід Хасан». Він був відправлений за межі України 7 квітня 2010 року. А.Усояну був заборонений в'їзд на територію нашої держави на найближчі п'ять років.
За оперативними даними, «Дід Хасан» приїжджав в Україну для проведення «злодійської сходки», на якій, у зв'язку зі смертю відомого російського кримінального авторитета на прізвисько «Япончик», мали перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуацію в Україні.
На думку аналітиків, після смерті «Діда Хасана», який не залишив вагомого наступника, в кримінальному світі почнеться переділ влади.