Поліція Москви нагрянула на дві «сходки» і затримала 90 кримінальних авторитетів

Співробітники московської поліції вчора ввечері одночасно провели відразу дві спецоперації із запобігання так званим «злодійським сходкам» на сході й північному заході Москви, затримано 90 кримінальних «авторитетів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі московської поліції.

«У кафе на вулиці Преображенський вал оперативники Московського кримінального розшуку затримали понад 50 уродженців Азербайджану, які, за наявною інформацією, зібралися відзначити «коронацію» одного з них», - йдеться в повідомленні.

Під час затримання гості столиці спробували викинути наявні в них декілька одиниць вогнепальної зброї, які були вилучені й направлені на балістичну й дактилоскопічну експертизи.

Крім того, на північному заході Москви співробітники поліції затримали близько 40 кримінальних «авторитетів» із різних регіонів Росії та країн Закавказзя, які зібралися в лазні, розташованій на Волоколамському шосе. Під час огляду в одного з них було вилучено бойовий пістолет, а ще в декількох громадян була при собі травматична зброя без відповідних дозволів.

Усіх затриманих було доставлено до столичних відділів поліції, де з ними проводяться необхідні оперативно-слідчі заходи й вирішується питання про притягнення їх до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в Москві кілер застрелив російського злодія в законі Аслана Усояна на прізвисько «Дід Хасан». Його було видворено з України 7 квітня 2010 року. А.Усояну було заборонено в'їзд на територію нашої держави на найближчі п'ять років.

За оперативними даними, «Дід Хасан» приїжджав в Україну для проведення злодійської «сходки», на якій, у зв'язку зі смертю відомого російського кримінального авторитета на прізвисько «Япончик», повинні були перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуацію в Україні.

На думку аналітиків, після смерті «Діда Хасана», який не залишив вагомого наступника, в кримінальному світі почнеться переділ влади.