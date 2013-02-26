Сенат США з другої спроби проголосував за нового голову Пентагону

Підтримав кандидатуру Гейгела на міністра оборони 71 сенатор, проти 27.

Кандидатура Гейгела "пройшла" з другої спроби, коли до демократів приєдналися кілька десятків республіканців, пише DT.UA з посиланням на The New York Times.

Раніше опоненти Обами з Республіканської партії критикували висунення Хейгела на посаду голови Пентагону, через можливий "негативний сигнал", який це призначення подасть партнеру США на Близькому Сході Ізраїлю.

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У той же час демократи впевнені, що стаж Гейгела на держслужбі і те, що він є ветераном війни у В'єтнамі (як і новий держсекретар Джон Керрі), добре послужить національній безпеці.

Зазначимо, що у свій час Чак Гейгел виступав проти санкцій щодо Ірану, а також закликав конгресменів не потурати "єврейському лобі", під чиїм впливом, за його словами, вони знаходяться. Крім того, Хейгел виступав за налагодження контактів з радикальним палестинським рухом "Хамас".